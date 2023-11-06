«الأرصاد» تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.. «خلوا بالكم من الضباب»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم الاثنين، محذرة من الضباب على بعض المناطق اليوم.

وأوضحت «الأرصاد»، أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتى تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأشارت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الاثنين:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.