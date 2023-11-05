أسعار العملات اليوم الأحد بنهاية التعاملات 

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك بنهاية التعاملات، وسجل متوسط سعر صرف الدولار 30.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 30.93 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وبحسب البنك المركزي المصري فأن أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية سجلت 33.08 جنيه لليورو، فيما بلغ سعر الريال السعودي 8.22 جنيه.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وبلغ متوسط سعر الدولار فى البنوك المصرية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنوك المصرية بنهاية التعاملات 33.08 جنيه للشراء، و33.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في نهاية تعاملات اليوم الأحد 38.16 جنيه للشراء، و38.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبحسب بيانات البنوك فإن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.