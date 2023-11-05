مستقبل وطن بالجيزة يطلق مسابقة لاكتشاف مواهب ذوي الهمم

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، بالتعاون مع أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بأمانة المحافظة بقيادة يوسف الزيني، مسابقة لاكتشاف المواهب من ذوي الهمم في المجالات المختلفة.

وقال المستشار محمد الفخراني، أمين الحزب بقسم الجيزة، إنه في إطار الجهود المستمرة لحزب مستقبل وطن لدعم وتأهيل ذوي الإرادة، نظمت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بقيادة فريدة بشير، مسابقة لاكتشاف المواهب من ذوي الإرادة في مجالات الفنون المختلفة، وذلك خلال احتفالية تضمنت مجموعة من الفقرات الفنية قدمها ذوو الهمم.

الفخراني يشكر الحضور

وقدم المستشار محمد الفخراني، الشكر لكل المتواجدين بالاحتفالية وعلى رأسهم يوسف الزيني أمين ذوي الإرادة بأمانة محافظة الجيزة والدكتورة ميادة سيف الأمين المساعد ومصطفى أمين ومحمد تمراز أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالمحافظة.

وأوضح أمين الحزب، أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت كلا من الموسيقار مصطفى النجدي، والدكتور حسن محمد عبدالقادر، والدكتور محسن صادق والإعلامي مصطفى ناصر.

وشارك في تنظيم المسابقة من أعضاء الهيكل التنظيمي للأمانة كل من ميشيل موريس أمين التنظيم وفريدة بشير أمينة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة ورومه الحدق أمين العمل الجماهيري ورفعت العربي أمين مساعد الشباب ونوال صديق، وفاء هلال، ونادية محمد، وسوزان حنا أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة.

إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية قادرون باختلاف.