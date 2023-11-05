أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات.. «عيار 21 بـ 2575 جنيها»

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 5-11-2023، خلال منتصف التعاملات اليومية، استقرارا كبيرا، عقب فترة من الانخفاضات التي طالت الذهب منذ الخميس الماضي، وسجلت الأسعار تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفقا بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2943 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2575 جنيها، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا 1993 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات، وعيار 14 بلغ 1717 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1993 دولارا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.