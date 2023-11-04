آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. «عيار 21 بكام؟»

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 4-11- 2023، تذبذبا في التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2570 جنيها دون مصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك نحو 2937 جنيها، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، 2692 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2570 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2203 جنيهات، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1713 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4-11-2023 بمحلات الصاغة، 20560 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1993 دولارا.