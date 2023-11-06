«الأزهر» يوصي بالدعاء لأهل غزة.. «اللهم احرس الفلسطينيين وأرضهم»

في ظل عمليات القصف والاستهداف والاعتداءات التي تستهدف الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة، جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو شهر، يرفع المسلمون كفوفهم للتضرع لله لحماية أهالي القطاع من بطش المعتدين.

الدعاء لأهل غزة

وقد أوصى الأزهر الشريف بضرورة ووجوب الدعاء لأهالي غزة ليرفع الله عنهم الابتلاء ويحقن دمائهم، لافتاً إلى أنّ هناك صيغ متعددة لذلك الدعاء ومنها:

«اللهم إنا نسألك لأهل غزة النجاة النجاة يا الله، اللهم ولا تشمت أعدائك فينا ولا تؤاخد اهل غزة بذنوينا. اللهم بحق أسمائك الحسنى احفظ أهلنا وأحبابنا في غزة وسبب لهم سببا للنجاة من عدوهم وقرب اليهم النصر».

صيغ متعددة للدعاء

ومنها أيضاً: «اللهم احرس الفلسطينيين وأهل غزة بعينك التي لا تنام، وقوي ضربة مجاهديهم واجعل ضربتهم مباركة بألف من جندك يارب، يارب نتوسل بك إليك بأن تنصر أهل غزة وترحم ضعفهم، وارفع عنها الحصار والعدوان في القريب العاجل».

«اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين، اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين، اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك».