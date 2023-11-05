«العرابي» يدين تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية

أدان رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، اليوم الأحد، بأشد العبارات، التصريحات العنصرية والتحريضية الصادرة عن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.

تصريحات استفزازية

وأكد العرابي، في بيان اليوم، أن تلك التصريحات الاستفزازية تمثل خرقًا جديدًا من قبل دولة الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تعد تصعيدًا خطيرًا يضاف إلى جرائم الحرب التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة العزل الأبرياء.

دعوة إدانة التصريحات

ودعا رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك التصريحات والتصدي لها بقوة لما تمثله من خطورة على تشجيع خطاب الكراهية بالعالم، وتهديد السلم والأمن الدوليين، بجانب ضرورة إلزام إسرائيل على وقف العدوان وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني.

ضرورة وقف إطلاق النار

وشدد وزير الخارجية الأسبق على حتمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للكارثة الإنسانية الذي يعيشها أهل غزة، وعدم عرقلة المساعدات الإغاثية واستهداف سيارات الإسعاف؛ للتخفيف من وطأة المعاناة والمحنة داخل القطاع.