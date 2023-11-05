«أونروا»: لا نستطيع الوصول إلى غالبية فريقنا بغزة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا» أنها لا تستطيع الوصول إلى الغالبية العظمى من فريقها في غزة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية

وكان التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الأوضاع في غزة والمنطقة.

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الأوضاع في غزة والمنطقة.

أهمية الأونروا ومهمتها الإنسانية الأساسية

وأعلن الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أنّ بلينكن ولازاريني شددا على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، ومهمتها الإنسانية الأساسية في غزة والمنطقة.

تقديم الإغاثة الإنسانية للمدنين في ظروف صعبة

وأكد بلينكن أهمية عمل موظفو الأونروا، لتقديم الإغاثة الإنسانية للمدنين في ظل أصعب الظروف، معربا عن حزنه لما حدث لـ72 موظفا، والذين لقوا حتفهم خلال خدمتهم في غزة منذ بدء الأزمة.