«بدي ماما».. تعليق إسرائيلي صادم على فيديو طفلة ناجية من قصف الاحتلال

لا يمر يوم واحد على غزة، إلا وتظهر مشاهد لا يتحملها بشر، خاصةً للأطفال الذين أصبحوا يعيشون الجحيم على الأرض، في ظل استمرار العدوان الصهيوني في ارتكاب مجازره داخل فلسطين، على مدار ما يقرب من شهر.

طفلة فلسطينية تهز القلوب في غزة وتعليق إسرائيلي صادم

«سقعانة .. بدي ماما .. بدي بابا»، هكذا ظهرت طفلة فلسطينية ناجية من القصف الوحشي للاحتلال الصهيوني وهي تفترش أرض إحدى المستشفيات، بينما يخفي ملامحها الغبار والإصابات التي ملأت جسدها الصغير.

رحلة بحث ستخوضها الطفلة الصغيرة، التي تشعر بالبرد، ليس فقط بسبب الطقس، بل أيضا بسبب ضياع الأمان الذي كانت تشعر به وسط أسرتها، التي لا تدري هل ستراها مجددا، أم أنهم أصبحوا أشلاءً تحت الأنقاض.

تعليق إسرائيلي صادم على مشهد طفلة فلسطينية تبكي داخل إحدى المستشفيات.. ما القصة؟

ووسط التعليقات المتعاطفة مع الطفلة التي ظهرت في حالة يرثى لها، جاء تعليق لمواطن من دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليثير الغضب، بعدما علق الفيديو بجملة: «من قام بعمل المكياج والشعر والديكور»، لتنهال التعليقات المهاجمة عليه بعد ذلك.

«سنراك يوم الحساب، ستدفعون ثمن هذه الحرب الشنعاء ضد الأطفال والنساء غاليا»، كان هذا رد أحد المتابعين على التعليق الصهيوني عبر موقع الصور الشهير «انستجرام»، بينما علق آخر: «الله يذيقك أضعاف ما فعلتم بالفلسطينيين».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره داخل قطاع غزة لليوم الـ28 على التوالي، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية «طوفان الأقصى».

ويستهدف العدوان الإسرائيلي المنازل والمستشفيات والمخابز في قطاع غزة، حيث أسفر ذلك عن سقوط أكثر من 9 آلاف شهيد، فضلا عن آلاف الجرحى والمصابين.