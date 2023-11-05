أستاذ دراسات إسرائيلية: تل أبيب لديها مخططات توسعية لا تنتهي

كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن الإسرائيليين يقولون على حرب أكتوبر 1973، إنها زلزال ضرب دولتهم، وهدم ثوابتهم الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «زووم»، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تل أبيب لديها مخططات توسعية لا تنتهي، ولو وجدت مصر ضعيفة لن تتأخر في مهاجمتها.

إسرائيل دولة استيطانية توسعية

وأكد «عبود» أن إسرائيل دولة استيطانية توسعية، تسعى بشكل دائم إلى التوسع على حساب جيرانها، ولم تحدد حدودها على أمل التوسع.

حنفية الدعم الأمريكية لا تنفع إسرائيل

أوضح أن استدعاء إسرائيل قوات الاحتياط بعد عملية طوفان الأقصى، أثر بشكل سلبي على اقتصاد تل أبيب، الذي لن يصمد رغم حنفية الدعم الأمريكية والغربية، إذ أن عناصر الاحتياط يعملون في الصناعة ومعامل التكنولوجي، إضافة إلى توقف الدراسة بالجامعات.