رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ دراسات إسرائيلية: تل أبيب لديها مخططات توسعية لا تنتهي

كتب:

أحمد العانوسي
10:15 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
مداخلة محمد عبود

مداخلة محمد عبود

كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن الإسرائيليين يقولون على حرب أكتوبر 1973، إنها زلزال ضرب دولتهم، وهدم ثوابتهم الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «زووم»، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تل أبيب لديها مخططات توسعية لا تنتهي، ولو وجدت مصر ضعيفة لن تتأخر في مهاجمتها.

إسرائيل دولة استيطانية توسعية 

وأكد «عبود» أن إسرائيل دولة استيطانية توسعية، تسعى بشكل دائم إلى التوسع على حساب جيرانها، ولم تحدد حدودها على أمل التوسع.

حنفية الدعم الأمريكية لا تنفع إسرائيل

أوضح أن استدعاء إسرائيل قوات الاحتياط بعد عملية طوفان الأقصى، أثر بشكل سلبي على اقتصاد تل أبيب، الذي لن يصمد رغم حنفية الدعم الأمريكية والغربية، إذ أن عناصر الاحتياط يعملون في الصناعة ومعامل التكنولوجي، إضافة إلى توقف الدراسة بالجامعات.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: تشاد تستدعي القائم بأعمال السفير في تل أبيب للتشاور

تل أبيب تشتعل.. مظاهرات غاضبة أمام منزل نتنياهو تطالبه بالرحيل

إعلام فلسطيني: ‏الفصائل تقصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

السيسي يتفق مع رئيس وزراء كندا على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أحياء بقطاع غزة «فيديو»

أحمد موسى: البيت الأبيض يساعد دولة الاحتلال بالأسلحة المحرمة دوليا لقصف غزة

رئيس حزب الاتحاد: تصريحات وزير الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة «صادمة»
بقلم أحمد العانوسي