خريطة تخفيف الأحمال بالمحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة مناطق بالمحافظات قطع الكهرباء اليوم الاثنين؛ للصيانة الدورية، مع تحديد موعد فصل التيار الكهربائي وأماكن غنقطاع الكهرباء ونصائح للمواطنين فترة إنقطاع الكهرباء ليتمكن المواطنين من توفير مغذى بديل خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية، وذلك بالفترة الصباحية.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع الكهرباء بالمحافظات اليوم الاثنين كالتالي:

- أعلن مجلس مدينة دسوق قطع الكهرباء عن مدينة دسوق بعدة أماكن للصيانة الدورية وحددت أماكن قطع التيار الكهربائى بشارع الجيش وحى البرماوى وطريق بسيون والموقف العلوى بينما مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا لمدة 3 ساعات.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

- كشفت الوحدة المحلية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج عن قطع الكهرباء اليوم الأثنين بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 مساءً لمدة 7 ساعات بمجلس قروي قرية شطورة والقرى والنجوع التابعة لها وذلك للصيانة الدورية.

خريطة تخفيف الأحمال اليوم

بينما تشهد مختلف محافظات مصر عدا البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، فصل التيار الكهربائى لمدة ساعة يوميا بالتبادل بين المناطق بخريطة تخفيف الأحمال التي اعتمدها مجلس الوزراء لارتفاع درجات الحرارة، إذ يعلن جدول تخفيف الأحمال لمدة ساعة يوميا بكل مجلس قروي ومحافظة، ليتثنى للمواطنين تدبير احتياجاتهم.