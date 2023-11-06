التفاصيل الكاملة لفيلم «قراصنة الكاريبي» للمخرج شادي الرملي

تواصل الشركة المنتجة لفيلم «قراصنة الكاريبي»، التحضيرات الكاملة للعمل، خلال الفترة الحالية، لبدء تصويره الايام المقبلة، تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

تفاصيل فيلم قراصنة الكاريبي

وتعاقد المخرج شادي الرملي، على تولي إخراج فيلم «قراصنة الكاريبي»، ويعقد جلسات مكثفة، خلال الايام الحالية مع الشركة المنتجة للاتفاق على تفاصيل العمل كاملة.

بينما تعاقدت الشركة المنتجة، مع الفنان عمر مصطفي متولي، للمشاركة في العمل، ليكون أول المنضمين للعمل.

نجاح المخرج شادي الرملي الاخير

وفى سياق آخر، حقق المخرج شادي الرملي نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مسلسل «كشف مستعجل»، الذي عرض برمضان الماضي، والتى كانت تدور أحداثه حول حول الطبيب سهام، الذي يلتقي بمريض ذا طابع خاص، مريض برتبة قاتل محترف، سيخوض كلاهما بعد تلك المقابلة مغامرات عبر جرائم قتل متعددة.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، إلهام وجدي، لافينيا نادر، أيمي طلعت زكريا، ريما مصطفى، محمد علي رزق.