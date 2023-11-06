رابطة تجار السيارات لقصواء الخلالي: لا توجد موديلات 2020 في المعارض

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه لا يوجد سيارات لموديل 2020 خُزِّنَت في المعارض، وإيجاد مثل هذه السيارات في المعارض حاليا صعب، مرجعاً ذلك إلى أسباب عدة أسباب أبرزها أن التصنيع على المستوى العالم يواجه مشكلة: «شركة مثل فولكس فاجن، تترك اليوم مصانعها في الاتحاد الأوروبي وتبحث عن مصانع خارجه نظراً لوجود مشكلة في مصادر الطاقة هناك».

«أبو المجد»: مبادرة الاستيراد تسمح بدخول السيارات موديلات 3 سنوات

وأضاف «أبو المجد»، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنَّ هذه السيارات غير مخزنة وليست موجودة لدى التجار، ولكن مبادرة استيراد السيارات تسمح بدخول موديلات حتى 3 سنوات بجانب موديل السنة.

السيارات موديل 2020 سعرها أقل 70% عن قيمتها

ولفت إلى أن أكثر موديلات ينخفض سعرها بقوة كبيرة في الخارج بنسب أكثر من 60% و70% من قيمتها، هي موديلات 2020، لذلك توجد سيارات مرخصة الآن بموديل 2020.