مصطفى عمار: «القاهرة الإخبارية» غيرت وجهة نظر العالم تجاه أحداث غزة

وجّه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والقائمين عليهما، بسبب الجهود الضخمة التي بذلاها في القضية الفلسطينية، موضحًا: «الشباب المصري لا ينام، ويواصل العمل أياما وأيام دون توقف أو راحة، حتى تصل المساعدات لأهلنا في قطاع غزة».

القاهرة الإخبارية قناة إعلامية عظيمة

وأضاف «عمار» مقدم برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «ربنا رزقنا بقناة إعلامية عظيمة انتصرت في هذه المعركة، ودافعت عن القضية الفلسطينية، وهي القاهرة الإخبارية التي أكدت أنه لا حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سوى حل الدولتين».

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن موقف المقاطعة عظيم لكل الشركات التي تتبنى العدوان، والشعب المصري تبنى حملة لشراء المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن العدوان على قطاع غزة، أثبت أن الإعلام المصري مؤثر وقوي، وقادر على تغيير وجهة نظر العالم بخصوص ما جرى زعمه بشأن دفاع الشعب الإسرائيلي عن نفسه.