قيادي بـ«الحرية المصري»: تصريح «القنبلة النووية» يتطلب تحركا دوليا تجاه الاحتلال

أكد الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن ما صرّح به أحد وزراء حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي تجاه غزة، هو أمر خطير للغاية، ويتطلب تحرك دولي تجاه تلك القضية، قائلًا: «تلك التحركات تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وينم عن كيان لا يحترم القوانين الدولية والإنسانية».

تصريح «القنبلة النووية» يعكس الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال

وقال «عبد الهادي»، إن قوة الاحتلال الغاشمة على مدار الأيام الماضية تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل، فالاحتلال كيان إرهابي مجرم يسعى لقتل الفلسطينيين وضم المزيد من أراضيهم وبناء المزيد من المستوطنات، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو ارتكبت مئات الاعتداءات ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وما تقوم به دولة الاحتلال هي بداية لإشعال المنطقة وإثارة مزيد من مشاعر الغضب نحوها.

ودعا عبد الهادي، جامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين عام الأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن، وإرسال مثل تلك التصريحات الخطيرة من جانب حكومة إسرائيل، والتحرك نحو اتخاذ إجراءات لازمة نحو منع الانتشار النووي ونزع السلاح.