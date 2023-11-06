«الأرصاد»: اضطرابات جوية في طقس نهاية الأسبوع بـ7 محافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض 7 محافظات مصرية لأمطار غزيرة ورعدية في نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على سيناء وجنوب الصعيد، نظرا لامتداد منخفض السودان الموسمي الممطر.

7 محافظات تشهد اضطرابات جوية في طقس نهاية الأسبوع

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنَّ المناطق الجبلية في سيناء خاصة سلاسل جبال البحر الأحمر، ستشهد يومي الخميس والجمعة المقبلين، تكاثر للسحب العالية والمنخفضة والمتوسطة، إذ يصحبها أمطارا متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانًا وعلى فترات متقطعة، بسبب منخفض السودان، وتمتد الأمطار إلى كل من محافظات «أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد»، وتتراوح كميات الأمطار بين 30-40%.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17 درجة

- جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة.