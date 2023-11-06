«الديهي»: إلقاء قنبلة نووية على غزة التصريح الأخطر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من نشوب حرب دينية في المنطقة، بسبب تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتياهو المستندة لبعض النصوص العهد القديم، لتبرير قتل النساء والشيخ والأطفال في قطاع غزة.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن تصريحات رئيس مجلس النواب بأن الكتاب المقدس يتحدث على أن الله سيبارك لمن يبارك ويدعم دولة الاحتلال كلام خطير، معقبًا: «حديث رئيس مجلس النواب خطير جدًا».

التصريحات قد تحول الصراع في قطاع غزة إلى صراع وصدام أديان

وأضاف «أرجو الناس تتعقل، بنيامين نتنياهو يلعب بالنار من خلال تصريحات الأخيرة حول الحرب على قطاع غزة ، وأطالب الباحثين ومراكز الدراسات أن تتحدث وتدرس ما يقال عن الحرب الدينية في قطاع غزة، وعن سبب تدين هذا الصراع في قطاع غزة، لأن مثل هذه التصريحات قد تحول الصراع في قطاع غزة إلى صراع وصدام أديان وصدام حضارات».

إلقاء قنبلة نووية هو التصريح الأخطر في تاريخ دولة الاحتلال

ولفت إلى أن وزير التراث الإسرائيلي صرح بأن الحل الوحيد في القضاء على حماس هو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة ، مشيرًا إلى أن هذا التصريح هو الأخطر في تاريخ دولة الاحتلال.