عضو بـ«النواب»: أي استثمارات تتطلب وجود نقل ذكي وبنية تحتية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه خلال الفترة الماضية بضرورة توطين صناعات النقل المهمة في مصر لتكون محطة رئيسية للشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات شاركت في فعاليات المعرض الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة.

وأضاف عابد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أي استثمارات تتطلب وجود نقل ذكي وبنية تحتية، وهذا هو التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية، وقبل العشر سنوات الماضية كانت البلاد بعيدة عما يحدث في العالم.

معرض النقل الذكي للشرق الأوسط يضم شركات خارجية

وأشار إلى أن المعرض يضم بين جنباته شركات آسيوية وأوروبية ومن جميع أنحاء العالم، وأصبح هدف الشركات العالمية اليوم الاستثمار في مصر بمجال النقل والبنية التحتية، خاصة أنه يقدم لها تسهيلات في مجال تأسيس الشركات أو معاملاتها مع المسؤولين المختلفين.

وأكد أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطان بطريقة مباشرة بتوفير البيئة المناسبة من خلال وجود شبكة طرق ومواصلات من خلال المونوريل والقطار الكهربائي السريع، وتحسين السكك الحديدية القائمة، والتي كان يشكو منها الكثيرون، وحاليا يوجد آلاف العربات الجديدة للقطارات.