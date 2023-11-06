تويوتا كورولا أتوماتيك بـ200 ألف جنيه.. السيارة «العيون» تعود للساحة مجددا

تعتبر السيارة من السلع الهامة التي يحرص الكثير على امتلاكها، سواء بهدف الاستعمال الشخصي، أو لزيادة الدخل من خلال تشغيلها في الخدمات وشركات النقل، ومع ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة، أصبح امتلاك السيارة أمرًا ليس سهلاً، بينما أصبح التركيز الآن على الحصول على شراء سيارة ذات امكانيات بسعر مناسب.

سعر ومواصفات السيارة تويوتا كورولا 1999

وتنشر «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر ومواصفات السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك موديل 1999 الشهيرة بلقب عيون، وتعد واحدة من أشهر علامات مصنعي السيارات اليابانية في العالم.

مميزات ومواصفات تويوتا كورولا 1999

- تتميز السيارة تويوتا كورولا 1999 بناقل سرعات أوتوماتيك.

- عجلة قيادة باور.

- نظام دفع أمامي كوسيلة للتحرك الفعالة.

- محرك بتقنية رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي.

- شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

- مصابيح دائرية ذات إضاءة مميزة.

- السيارة 4 أبواب.

- شنطة السيارة ذات مساحة مناسبة للعديد من الأغراض.

سعر السيارة تويوتا كورولا 1999

يتراوح سعر السيارة تويوتا كورولا 1999 في السوق المصرية، ما بين 145 كأدنى سعر حتى 200 ألف جنيه أعلى سعر بحسب حالة السيارة، وذلك وفقًا للشركات والمواقع المتخصصة في عرض وبيع اليسارات في مصر.