وظائف شاغرة بصيدليات شهيرة بالقاهرة.. إليك التفاصيل وكيفية التقديم

أعلنت سلسلة صيدليات شهيرة، عن فرص عمل بفروعها في القاهرة لجميع المؤهلات حسب الوظيفة الشاغرة، وبرواتب مجزية.

وتوضح "الوطن"، في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وأماكن العمل، وكيفية التقديم، وفقا لما أوضحته سلسلة الصيدليات الشهيرة.

أماكن العمل:

التجمع

الوظائف المطلوبة

-صيادلة خبرة سنة على الأقل.

-مساعدين صيادلة خبرة سنتان على الأقل.

-مسؤول تجميل خبرة فترة مسائية.

-مدخل بيانات خبرة فترة مسائية.

-عمال نظافة ذكور فقط.

-دليفري رخصة سارية ويشترط التفرغ.

أماكن العمل

حلوان

الوظائف المطلوية

-صيادلة خبرة سنة على الأقل.

-مساعدون صيادلة خبرة سنتان على الأقل.

-مسؤولو تجميل خبرة فترة مسائية.

-كاشير خبرة سنة على الأقل فترة مسائية

-عمال نظافة ذكور فقط.

-دليفري رخص سارية.

مميزات الوظائف

-مرتبات مجزية

-تأمين اجتماعي

-تأمين طبي

-لا يقبل الطلبة

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت سلسلة الصيدليات، أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف التقديم من خلال اللينك التالي: https://bit.ly/Drahmedelezabypharmacy

كما يمكن التواصل عبر واتس آب: 01004048447