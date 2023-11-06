لماذا تحرص الدولة المصرية على تطوير مراكز تجميع الألبان؟ (فيديو)

كشفت الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، الهدف من تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان.

وأوضح «سلام»، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن مراكز تجميع الألبان كانت ضمن مجمع زراعي خدمي بمدينة السادات في محافظة المنوفية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، لافتًا إلى أن المجمع يضم مشروعا لإنتاج حيواني متكامل عبارة عن 5 محطات لإنتاج تسمين الحيوانات بطاقة 300 طن شهريًا، بالإضافة إلى محطة لإنتاج الألبان ومركز لإنتاج ألبان نموذجي فضلًا عن وجود وحدة بحثية لإنتاج بدائل الأعلاف.

وأشار عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إلى أن الرئيس السيسي أطلق مراكز تجميع الألبان ضمن المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بهدف توفير «كوب لبن نظيف» لكل مواطن.

إصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبان

ولفت إلى أنه قبل إطلاق مشروع تجميع الألبان كان يتم العمل في المراكز بعيدا عن رقابة وزارة الزراعة إلى أن صدر القرار الوزاري بإصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبان بإشراف وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة لخدمات البيطرية بشكل مباشر على مراكز تجميع.

وأشار إلى أن الحصر الميداني أسفر عن وجود 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة، موضحا أن بداية الخطة للمشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، كمرحلة أولى تطوير وإنشاء 205 مراكز على مستوى الجمهورية، حتى بلغ عدد المراكز حتى الوقت الحالي 282 مركزا على مستوى الجمهورية.