تنظيم قوافل زراعية وبيطرية في عدة مدن بجنوب سيناء

قال محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن الإدارة الزراعية بمدينة نويبع، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، أطلقت قوافل زراعية وبيطرية تجوب مدن المحافظة، لفحص الأمراض والآفات النباتية، وتحديد طرق العمل، والتدريب على كيفية تقليم النخيل ونقل الفسائل، والتعرف على طرق الكشف عن الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، كما يقوم الفريق بإجراء قياسات حقلية لعينات المياه كونها مصدرا لري الزراعات الموجودة، مع تقديم التوصيات والإرشادات اللازمة للمزارعين حول أنواع المحاصيل المختلفة التي تتناسب مع نوعية المياه.

متابعة تجهيزات زراعة الخضروات للموسم الشتوي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطاع الزراعي بمحافظة جنوب سيناء يشهد تنمية زراعية لم يسبق لها مثيل، بالإضافة لبناء مجتمعات تنموية متكاملة لأهالي المحافظة، وحفاظا على ما تم إنجازه تقوم المديرية بمتابعة الأعمال والأنشطة الزراعية لدى المزارعين، حيث تم تفقد عدد من المزارع بمدينة دهب، للتأكد من اتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة لزراعة الخضر خلال الموسم الشتوي، بالتعاون مع الجمعية الزراعية بمدينة نويبع، لتوفير ما يحتاجه المزارعون لعملية الزراعة.

توفير الشتلات للمزارعين

كما أكد توفير شتلات متنوعة من الخضروات، مثل الطماطم والباذنجان والفلفل الرومي والكرنب والكابوتشا، وتم وضع برنامج للتسميد والرش الوقائي لإحدى المزارع، ويتم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة ومواعيد الري المناسبة وكيفية الاهتمام بالزراعات في المراحل المختلفة لها.

دور القوافل البيطرية

وأشار إلى أنه تم توزيع تقاوي قمح مجانية على المزارعين من أجل تنفيذ عدد 5 حقول إرشادية وتقوم القافلة البيطرية بتقديم الأدوية والفيتامينات والأملاح بالمجان على المربين، علاوة على توزيع نصف طن علف مركز نموذجا إرشاديا لدعم المربين بالمجان، وتحسين النظم الغذائية لـ15 أسرة.

دور وزارة الزراعة

كما تقوم وزارة الزراعة بتوجيه المراكز البحثية التابعة لها بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، لزيادة التواجد وتقديم الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في جنوب سيناء، مع التوسع في تنفيذ أنشطة بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.