رفع 105 آلاف طن مخلفات صلبة من شوارع السنبلاوين بالدقهلية

شن عدد من مدن محافظة الدقهلية حملة مكبرة في قطاع النظافة، للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، ورفع كفاءة عدد من الطرق وتسويتها وتمهيدها.

وقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، في بيان، إن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم بشوارع المدينة، لرفع صناديق القمامة وتفريغها، وتجميع مخلفات القمامة من شوارع المدينة، ورفع التجمعات من أراضي الفضاء، والإشراف على نقل الكميات المرفوعة إلى المقلب العمومي.

رفع 105 آلاف طن من المخلفات الصلبة

وأشار أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، تم رفع 105 آلاف طن من المخلفات الصلبة، وتم توريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بالسنبلاوين، مشيرا إلى استهداف القرى والعزب والوحدات المحلية وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة.

تكثيف حملات النظافة

وأكد حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، استمرارية تكثيف الحملات في قطاع النظافة ليلاً ونهاراً، والتأكد على ضرورة السعي دائما لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة، حرصاً على راحة جميع المواطنين والحفاظ على البيئة ورفع كفاءة الشوارع، ومازال العمل مستمر لمتابعة مايتم من أعمال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.