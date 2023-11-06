تعرض أحد ممثلي «صوت وصورة» لعضة كلب.. ماذا حدث؟

أصيب الفنان الشاب يوسف وهبي، أحد أبطال مسلسل «صوت وصورة»، الذي يعرض حاليا على قناة dmc، بـ«عضة كلب» منذ أيام.

يوسف وهبي يتعرض لـ «عضة كلب»

وكشفت داليا عبد السلام، والدة الفنان الشاب يوسف وهبي تفاصيل الإصابة، «قبل إذاعة أول حلقة من مسلسل صوت وصورة يوسف كان متحمس، وعايز الوقت يعدي بسرعة وقرر يفسح تويكسي الكلب في الكمبوند يضيع شوية وقت، كلب من كلاب الجيران كان من غير ليش هاجم تويكسي».

وأضافت، «لما يوسف حاول يخلصه، الكلب مسك في أيد يوسف اليمين وفضل يعض فيها وبهدلها وبقالنا يومين بنلف ع المستشفيات والعيادات، عشان نتأكد أن مفيش مشاكل حصلت في أعصاب الأيد، احنا لحد دلوقت معرفناش أصحاب الكلب. اللي عايزة أقوله أنك لو عايز تجيب كلب براحتك طبعا بس لازم تسيطر عليه وما تهددش آمان جيرانك ولا أمان أي حد، لازم تاخد كل الاحتياطات عشان كلبك ما يأذيش حد».

وتابعت، «ربنا قدر ولطف الحمد لله أن العضة ما كانتش في وشه ولا رقبته، دعواتكم ربنا يهون عليه الألم ويعجل شفاه».

الحالة الصحية لـ يوسف وهبي

ومن جانبه طمأنت والدته جمهور نجلها على حالته الصحية بعد أيام من الواقعة، مؤكدة أنه بصحة جيدة حاليا، ردا على سؤال الجمهور لديها في التعليقات الخاصة على حسابها الرسمي «فيس بوك».