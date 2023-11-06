«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية مستمرة طوال فصل الشتاء

حذرت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة طوال الأسابيع الأخيرة من فصل الخريف، وطوال أشهر فصل الشتاء الثلاثة، مشيرة إلى أنها ظاهرة طبيعية وتظهر في هذا الوقت من العام.

الرطوبة والتوزيعات الضغطية من أسباب تكوّن الشبورة

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ كثافة الشبورة ليست ثابتة بشكل يومي، بل تختلف بين يوم وآخر وفقًا للتوزيعات الضغطية، واختلاف نسب الرطوبة التي تتكون بشكل كبير يوميًا على المسطحات الزراعية، وأيضًا بسبب تأثير المرتفعات الجوية في فصلي الخريف والشتاء، بالإضافة إلى تأثير هدوء سرعات الرياح، والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وهى كلها عوامل تساعد على تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا.

وأشارت «غانم» إلى أنّ اختفاء الشبورة يرتبط فقط بالخريف والشتاء، ووجود اضطربات وحالة عدم استقرار في حالة الطقس، من حيث تكاثر السحب الممطرة، بالإضافة إلى عدم استقرار التوزيعات الضغطية في أيام أخرى.

وقد أكد تقرير تفصيلي صادر عن الأرصاد الجوية، وجود توقعات بانخفاض درجات الحرارة بداية من نهاية الأسبوع الجاري، كما يلي:

درجات الحرارة الأربعاء 8 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 9 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 10-11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.