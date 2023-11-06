«الزراعة»: تصدير 1.56 مليون طن بطاطس خلال العام الجاري

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة، أن اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت مليون و56 ألف طن بإجمالي 41502 عينة.

وأكّدت مدير المشروع، أنَّه تمّ خلال شهر أكتوبر الماضي، فحص 271 عينة، بكمية اجمالية بلغت 8266 طن، وذلك تمهيدًا لتصديرها إلى عدد من الدول العربية والافريقية.

كميات تقاوي الكسر التي تمّ فحصها للزراعة بلغت 246 ألف طن

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم 2023- 2024 بلغت 246 الف طن، بإجمالي عدد عينات 12404 عينة، بينما بلغ اجمالي عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي البطاطس المستوردة استعدادا لموسم 2023- 2024، 32 طن، بإجمالي عدد عينات 18 عينة، من بينها 13عينة تم فحصها خلال شهر أكتوبر بكمية بلغت حوالي 23 طنا.

إصدار تقارير ومؤشرات لتقييم أداء مهندسي المناطق الخالية خلال الموسم

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت بلابل أنه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميًا، فضلا عن، مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكلا من: استمارات (خروج تقاوي البطاطس من الثلاجات) تمهيدا لإنباتها، استمارات (شحن تقاوي بطاطس الكسر المحلي) لزراعتها داخل الأكواد بالمناطق الخالية، واستمارات (زراعات العروة الشتوية العروة التصديرية)، فضلا عن استمارات تأسيس الأراضي الجديدة لضمها لملفات المناطق الخالية، إصدار تقارير ومؤشرات لتقييم أداء مهندسي المناطق الخالية خلال الموسم، كذلك إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (116 ثلاجة).

مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات

كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع وأرقام الأكواد الناتجة منها تلك التقاوي، لافتة الى انه تم أيضا تحميل (730 صورة فضائية) خلال شهر أكتوبر بما يعادل (678 ألف كم مربع)، ليصبح الإجمالي (990 صورة فضائية) بما يعادل (809 ألف كم مربع)، وذلك لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية.

وأشارت مدير المشروع الى انه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية، كذلك ادخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023-2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (4 حوشة، 287 كودا) بمساحة 22 ألف فدان إلى الاّن، فضلا عن اجراء تحليل ملوحة التربة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد للأكواد التي سيتمّ زراعتها للعروة التصديرية للموسم الجديد.

وأكدت بلابل انه تم أيضا تأسيس 572 جهازا بمساحة 69 ألف فدان وتتضمن هذه المساحة 65 ألف فدان لشركة الوطنية لاستصلاح و استزراع الأراضي.