%9.5 زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2021/2022.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

قطاع الأعمال العام

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة 737.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 631.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 16.7%.

ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 211.0 مليار جنيه عام2021/ 2022مقابل 173.6مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 21.5%.

ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 776.4 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 33.1%.

مشروعات تحت التنفيذ

- بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 28.4 مليار جنيه عام2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 32.4%.

- بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر134.8 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 105.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 27.6%.

- بلغت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022 مقابل 32.1 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 9.5%.