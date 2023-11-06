ضخ 30 طن سكر في منافذ قنا ضمن مبادرة التخفيض.. الكيلو بـ27 جنيها

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام مساء اليوم الاثنين، في منافذ المحافظة المنتشرة بالمدن والقرى، وذلك في إطار مبادرة تخفيض أسعار السلع.

ضخ كميات من السكر بسعر مخفض في قنا

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع داخل المدن التسعة، ومقار الوحدات المحلية للقرى، منتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة، تقوم بتوفير السكر بسعر مخفض، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن شراء أكثر من 1 كجم سكر، حتى يتسنى لجميع المواطنين الإستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار .

وواصلت السلاسل التجارة في محافظة قنا ومنافذ التموين تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ومن بينها السكر.