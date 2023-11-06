بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و«حياة كريمة» لدعم الطلاب الأولى بالرعاية

نظمت جامعة بنها ندوة تعريفية عن أنشطة مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك في قاعة «تحيا مصر» بكلية العلاج الطبيعي، وتم توقيع بروتوكول تعاون لدعم الطلاب.

تطوير القرى الأكثر احتياجا

وأكدت جامعة بنها، في بيان، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في العام 2019، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا، حاملة في طياتها أرقام خدمية ضخمة وإنجازات واضحة، وفي المقام الأول تهدف إلى خدمة المواطن المصري البسيط، من خلال تسخير إمكانات مؤسسات وأجهزة الدولة، حتى تلبي احتياجاتهم لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية

وأشار بيان جامعة بنها إلى أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم ، وتشمل هذه الأنشطة توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف الأجهزة التعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

وأضاف البيان، أن الجامعة شاركت بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والثقافية وغيرها من الانشطة التنموية بالقرى المختلفة التى استهدفتها المبادرة بمحافظة القليوبية، كما ساهمت الجامعة بمحو امية ما يزيد عن 10 الاف مواطن من أبناء المحافظة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد البيان، أن جامعة بنها حريصة على المضي قدما في المشاركة فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى وذلك من خلال تنظيم العديد من القوافل المجتمعية المتنوعة والندوات التثقيفية التي تستهدف خدمة أهالي قرى المبادرة ، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم من خلال مشروعات التخرج الخاصة بتطوير وتجميل مداخل القرى.

أهداف مؤسسة حياة كريمة التنموية

وأوضح البيان أن أهداف مؤسسة حياة كريمة التنموية واستراتيجيتها تتسق مع أهداف واستراتيجية جامعة بنها، وإيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق المشترك فقد تم تخصيص " بوث " لمؤسسة حياة كريمة داخل الجامعة يقدم كافة الخدمات التنموية والتعليمية وذلك بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن عامة، والطالب الجامعي على وجه الخصوص، وبما يساعد في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

توقيع بروتوكول تعاون

في سياق متصل وعلي هامش اللقاء وقعت جامعة بنها، والدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، والذي يأتي في إطار دعم الطلاب داخل الحرم الجامعي وتوعيتهم بمبادىء مؤسسة حياة كريمة وفتح باب التطوع للطلاب الجدد.

كما تم افتتاح أول بوث خاص بمؤسسة حياة كريمة داخل جامعة بنها وذلك بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة مثل برنامج فاليو والمعسكرات وأنشطة الأكاديمية الوطنية.