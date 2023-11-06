خبير دراسات هجرة: الأطفال في مصر من أي جنسية يتمتعون بالتعليم المجاني

تحدث الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، عن الدور الكبير الذي تلعبه مصر في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء، والذي أشادت به العديد من المنظمات الدولية، قائلا إنه بالرغم من التدفقات الهجرية العالية والحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، والوضع السياسي الحرج في المنطقة، إلا أن القاهرة لم تتوان في مساعدة الشعوب المجاورة، وجيرانها العرب والأفارقة من اللاجئين والمهاجرين لأرضها.

زهري: أي طفل موجود على التراب المصري يتمتع بالتعليم المجاني

وأضاف «زهري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر ملتزمة بما قطعت على نفسها من التزامات، مثل ما نص عليه قانون الطفل عام 2008، بأن تكون الدراسة مجانا لكل طفل حتى عمر 18 سنة، وما جاء في اتفاقية حقوق الطفل عام 1998، والتي عكستها مصر في القانون المحلي، لذا أي طفل موجود على التراب المصري يتمتع بالتعليم المجاني بغض النظر عن جنسيته.

كما أوضح أن التعليم الإلزامي متاح مجاني للجميع من الجنسيات المختلفة حتى الآن في مصر، وهو ما أشادت به المنظمات الدولية والاتحادات الأوروبية، نظرا لقيمة مصر كمنارة تعليمية، تعطي الحق للمهاجرين واللاجئين في التعليم المجاني.

الشعب المصري لا يتأخر عن مساعدة جيرانه

وشدد الدكتور أيمن زهري، على أن الشعب المصري لا يتأخر عن مساعدة جيرانه وأشقائه من الدول المجاورة، ودائما يحتوي الشعوب الأخرى بين أطيافه، ليندمجوا وينصهروا بسرعة.