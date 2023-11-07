سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية، وتراوح سعر الشراء بين 30.90 و30.75 جنيه، والبيع بين 30.85 و30.96 جنيه، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بالنسبة للشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.