سعر الدولار اليوم الاثنين 5-11- 2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 5-11- 2023، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء، و سجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنكCib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية