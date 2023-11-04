سجل سعر الدولار اليوم السبت 4-11-2023، حالة من الثبات في كل البنوك المصرية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

«الوطن» ترصد سعر الدولار اليوم السبت 4-11-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

- وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- فيما يسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه شراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- وعن سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي يبلغ 30.90 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- كما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.