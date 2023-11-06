استقرار أسعار العملات اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك بنهاية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك فى نهاية التعاملات استقرارا ملحوظا، وسجل الدولار 30.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 30.93 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نهاية تعاملات اليوم الاثنين حوالى 30.84 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع حوالى 30.93 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو نحو 33.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 33.20 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.16 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 38.29 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 8.24 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنوك 8.39 للشراء، وبلغ سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي 33.77 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 100.18 جنيه.