ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 10 آلاف و165 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف مصاب، منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

70% من شهداء غزة أطفال وسيدات

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول العدوان، أن هناك 10 آلاف شه في قطاع غزة، وأكثر من 25 ألفا مصاب، وفي الضفة الغربية وصل عدد الشهداء إلى 155 شهيدا و2250 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء ومسنين.

وأوضحت الوزراة في بيان نقلته وكالة «وفا» الإخبارية، أن الأطباء في غزة لا يزالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، سواء للمصابين نتيجة القصف أو النساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وأشارت إلى أن هناك 121 ألفا و750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99,150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، أما المتبقون وعددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، إذ انتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.

ومنذ السابع من أكتوبر، منع الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.

وحتى 29 أكتوبر فقط جرى الإبلاغ عن 1950 مواطنا مفقودا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا، وقد يكونون محاصرين أو شهداء تحت الأنقاض في انتظار أن يتم انتشالهم.