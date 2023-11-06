«حياة كريمة»: تحرك قافلة جديدة لأهالي غزة.. وأوصلنا أكبر قدر من المساعدات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تحرك قافلة مساعدات جديدة، للأهالي في فلسطين، أنه جرى توصيل أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسيجري زيادة المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الأهالي في قطاع غزة.

وأوضحت حياة كريمة في منشور لها عبر فيسبوك: «بفضل الله، وبفضل تبرعاتكم، قدرنا نوصل لأهلنا في فلسطين أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية اللي محتاجينها، لكن المطلوب أكتر بكتير».

وتوجهت حياة كريمة بالشكر إلى كل المتبرعين والمساهمين في إيصال التبرعات لغزة، مضيفة: «معتمدين عليكم إننا نوصل مساعدات أكتر الفترة اللي جاية».

ولفتت إلى طرق التبرع التي يمكن من خلالها المساهمة التبرع على جميع حساباتنا البنكية من خلال

:- البنك التجاري الدولي100058267915

- بنك مصر116000100018501

- البنك الأهلي المصري 1003171263956002025

- البنك العربي الافريقي الدولي1104533910020205

- أو رقم الحساب الموحد لينا في البنوك 45004500

أوعن طريق :- ميجا خير- رسالة نصية على رقم 9509