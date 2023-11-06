إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في سوهاج

كثفت محافظة سوهاج في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة 36 حالة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 36 حالة تعدٍ على مساحة فدان و16 قيراطا.

إزالة 26 حالة بطما

وأوضح اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، أن الحملات أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدٍ بمركز طما على مساحة فدان و4 قراريط، وفي طهطا جرى إزالة 10 حالات على مساحة نصف فدان، وذلك في حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء أحمد عبدالله مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، وممثلي الإدارات الزراعية، وقوات الشرطة من مركزي طهطا وطما.