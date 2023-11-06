شروط صحة اقتداء المأموم بالإمام في صلاة الجماعة

أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شروط صحة اقتداء المأموم بلإمام في صلاة الجماعة.

شروط صحة اقتداء المأموم للإمام في صلاة الجماعة

وقال أمين الفتوى، خلال حواره عبر برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «من شروط اقتداء المأموم للإمام في صلاة الجماعة هي أنه لا يجب أن يسبق المأموم الإمام ولا حتى يساويه، ولا يتقدم على موقفه بل يجب أن يراقب المأموم أحوال الإمام ويفعل مثل فعله ولا يخالفه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا فيه».

ترتيب الأحق بالإمامة

وتابع بأنه من ترتيب الأحق بالإمامة يكون بالأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة، ويجب أن يكون الإمام رجلًا إذا كان في المصلين رجلًا أو صبي واحد فهذا من شروط الإمامة.