القبض على مدير مكتبة بالدقي بحوزته 19 ألف ملزمة تعليمية دون ترخيص

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي) بتصوير العديد من الملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم الجامعي دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية بالمخالفة للقانون.

19200 ملزمة تعليمية بدون ترخيص

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إلىها، وأمكن ضبط (المدير المسؤول مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية) وبمواجهته أقر بأنه المدير المسؤول عن المكتبة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.