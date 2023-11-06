تسليم شهادات مجتازي الدورات الـ17 لتأهيل المقبلين على الزواج

أعلن المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تسليم شهادات حضور مجتازي الدورات الـ17 الأخيرة من دوراته المتخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك خلال الملتقى الرابع حول دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية.

دورة تأهيل المقبلين على الزواج

ومن أهم المحاور التي تتضمنها دورات تأهيل المقبلين على الزواج كالتالي:

• كيف يختار الإنسان شريك حياته

• أهم ضوابط الخطبة، وأحكامها.

• كيف يتعرف المتدرب على مشاعره، ويوجهها ويوظفها بالشكل الصحيح!

• بيان الهدف من تكوين الأسرة دينيًّا ومجتمعيًّا.

• التعرف على فقه الزواج في الإسلام.

• التعرف على فنون التعامل بين الزوجين.

• التعرف على أسس السعادة الزوجية.

• التعرف على أسس التربية الصالحة للأولاد.

مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية

كان الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد أكد أن قضية فلسطين كانت وستظل قضية الأزهر الشريف -وقطاعاته المختلفة، والتي منها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بل ملء قلبه وعقله، وجدانه وفؤاده، مواقفه حيالها واضحة، وكلماته في نصرتها مؤثرة مدوية، بينما أكد الدكتور حسن الصغير الأمين العام لهئية كبار العلماء بأنه يحيي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تصدِّيه للفتاوى الشاذة والمتطرفة ذات الأثر السلبي على نصرة القضية الفلسطينية.