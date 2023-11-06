«حياة كريمة»: استمرار قوافل المساعدات لدعم أهالي فلسطين

قال أحمد أمجد، نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة كريمة، إن هناك 14 شاحنة، ضمن الفوج الثالث من القافلة الثانية، تحتوي على مواد غذائية ومياه معدنية، وبعض الأغطية الشتوية والمستلزمات الطبية والأدوية.

القافلة الثانية من أكبر القوافل المنسوخة

أضافت سارة مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بمؤسسة حياة كريمة، خلال حديثها على فضائية «اكسترا نيوز»، أن القافلة الثانية الموجهة لقطاع غزة، من أكبر القوافل، إذ أطلقت المؤسسة عدة قوافل لدعم القضية الفلسطينية، بدايةً من 14 أكتوبر، كما كان لمؤسسة حياة كريمة، دور في القافلة الشاملة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكاننت عدد الشاحنات في هذا الوقت 13 شاحنة.

لن تتوقف كيانات الدعم الوطني عن تقديم الدعم لغزة

وأشار اللواء وائل شوقي، مستشار مؤسسة حياة كريمة للعلاقات الخارجية والدولية، إلى أن جميع كيانات التحالف الوطني للعمل التنموي لن تتوقف عن تقديم الدعم لقطاع غزة، مضيفًا:« القيادة السياسية في اهتمام دائم ومستمر بإخواننا بفلسطين».

وأكد محمود حبشي، مسئول حياة كريمة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، أنه إذا وصلنا تكليف بعبور المعبر نفسه سنعبر، ونحن بتنا في أتم الاستعداد أمس لحدوث أمر كهذا، كل شخص منا يريد أن يقدم المساعدة أو المساندة لإخواننا الفلسطينيين.