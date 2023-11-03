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«صحة دمياط»: الكشف على 1962 مواطنا في قافلة طبية بقرية المرابعين

كتب:

مني عبد الله
09:48 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قافلة صحة دمياط

قافلة صحة دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بالمناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

قافلة طبية في قرية المرابعين

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بمحافظة دمياط، في بيان، إنه تم خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية المرابعين بمركز كفر سعد، تردد عليها 1926 مواطنا.

تحويل 22 حالة للمستشفيات

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، وتم تحويل 22 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ18 حالة، بالإضافة إلى إجراء 376 تحليلا معمليا، وفحص 18 حالة بالأشعة، و62 حالة أخرى بالسونار.

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بقلم مني عبد الله