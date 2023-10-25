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محافظ دمياط تفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

كتب:

مني عبد الله
10:47 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2023
جانب من افتتاح معرض دمياط

جانب من افتتاح معرض دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم معرض بيع السلع الغذائية الذي أقامته الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية والمهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.. 

20 قسما للمواد الغذائية

تفقدت المحافظ أقسام المعرض وذلك بعدد 20 قسما على مساحة 500 م2 وشارك خلاله 12 عارضا، حيث اطمأنت على توافر جميع السلع والتي تضمنت مواد غذائية وبقوليات ومنتجات ألبان وبيض ودواجن ولحوم بلدي وخضروات وفاكهة، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 10 إلى 25% ، والتأكد من الإعلان عن أسعارها أمام الجمهور قبل وبعد الخصم

تكاتف بين الجهات لتوفير السلع الأساسية 

أكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تكاتفا كبير بين الجهات المختلفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، للتخفيف عن كاهل المواطنين ورعاية الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، مثمنة جهود القائمين على المعرض لدعم الخطوات المبذولة لتحقيق تلك الأهداف.

تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه في إطار المبادرة تم التوجيه بتكثيف الأعمال الرقابية على الأسواق لمواجهة الغش التجاري أو أي محاولات للتلاعب بالأسعار وأي محاولات لاحتكار السلع، وكذا التأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

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بقلم مني عبد الله