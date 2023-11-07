كيفية العناية بالنباتات المنزلية.. تضيف حالة من البهجة للبيت

تعد العناية بالنباتات، وتحديدا الزينة في المنازل، من الهوايات المحببة لدى أشخاص كثر وتضيف هذه النباتات حالة من البهجة وروحا جديدة تبث الراحة النفسية والهدوء داخل المنزل.

توفير جميع متطلبات النمو اللازمة

يقول الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية لـ«الوطن»، حتى نهتم بالنباتات المنزلية لابد من توفير جميع متطلبات النمو اللازمة مثل الرطوبة وأشعة الشمس والتهوية المناسبة والري وطريقة التسميد للنباتات وهذه تعد من الأساسيات لبقاء النباتات فترة أطول ممكنة داخل المنازل.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية كل نبات وله معاملة خاصة به يجب عدم معاملتهم جميعهم معاملة واحدة وهذا خطأ لابد من توفير الاحتياجات المناسبة لكل نبات، بمعنى النباتات مثل الصبار تروى على فترات متباعدة وبكميات قليلة لأن أوراقها سميكة ومغطاة بطبقة شمعية تحتفظ بالمياه لفترة كبيرة وطويلة وبالنسبة لنباتات الزينة التي تتواجد داخل المنزل فإنها تروى على فترات متباعدة نظرا لتواجدها في أماكن ظليلة ورطبة لذلك لا يوجد سرعة في تبخر المياه «النتح» ففي فصل الشتاء على سبيل المثال تروى كل 10 أيام وفي فصل الصيف تروى مرتين أو 3 في الأسبوع للحفاظ عليها من الجفاف ويجب الأخذ في الاعتبار أثناء الري قد يظهر أن سطح التربة جاف ولكن رطبة من الداخل وقد يؤثر بالسلب على عمر وحياة النبات مما يسبب حدوث عفن في الجذور يجب أن يكون هناك نسبة وتناسب بين كمية الري وحجم الأصيص الذي يزرع فيه النبات.

طريقة العناية بالنباتات المنزلية

وواصل: يفضل الري عادة في الصباح الباكر وترطيب النباتات خلال فصل الصيف، وبالنسبة لدرجات الحرار أغلب النباتات المنزلية تنمو بشكل سليم وبدرجة جيدة إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من الدرجة التي يتطلبها الإنسان ومحاولة الحفاظ على توافر درجة الحرارة المناسبة وبمعدل ثابت دون تغيير مفاجئ حول النباتات المنزلية لأن ذلك يسبب لها ضررا كبيرا، بالإضافة أن عملية التهوية مهمة جدا للنباتات المنزلية لأنه يحتوي على الأكسجين، والتهوية تعمل على تخفيض الحرارة في الجو ويحرك الغازات السامة ويزيد من مقاومة النباتات للآفات والأمراض، وكذلك الرطوبة مهمة حيث يتم ترطيب أوراق النباتات برذاذ من المياه وتحديدا في فصل الصيف مع مراعاة أن تكون التربة مبللة لترطيب الجذور.