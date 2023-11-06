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أخصائي تغذية علاجية: النباتات الخضراء الأكثر إفادة للصحة

كتب:

مريم جاد
06:24 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مروان سالم

مروان سالم

قال مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، إن اللون الأخضر بالنباتات والأعشاب يعتبر أحد المعجزات الطبية الطبيعبة الموجودة بمصر وبسعر قليل جدا ويمكن استخدامها بكل سهولة، فيعتبر اللون الأخضر سرا من أسرار الحياة وبسبب وجود مادة الكلوروفيل.

فوائد النبات الأخضر

أضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية قناة «dmc»، يحتوي النبات الأخضر على مضادات الأكسدة ومضادات الألتهاب والشيخوخة ومضادات البنكرياس وتصلب الشرايين والتجاعيد فلذلك يعتبر تناول النبات الأخضر مثل البقدونس والكرفس والشبت والكزبرة وغيرها من النباتات الخضراء هامة للجسم.

وتابع: «يتم تناول تلك الخضروات بصورة دورية كعصائر أو كطعام غذائي ويتم ملاحظة التغيير بعد فترة قليلة من الاستخدام والاستمرار عليه في غضون أسبوع».

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بقلم مريم جاد