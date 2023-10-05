وزير الري يتابع أعمال تقييم المنشآت المائية وتحديد أولويات الصيانة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع، ومناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال للمنشآت طبقا لمدى الحاجة لذلك، بما يضمن تحسين عملية تشغيل المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وأضاف سويلم، أنّ الوزارة انتهت من حصر المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئي لحالة المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، وطبقا لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة، جرى تحديد 796 بوابة كأولوية أولى تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة، بحيث تنتهي الأعمال في أبريل 2024، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لجميع البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة.

ولفت إلى تنفيذ أعمال صيانة لـ100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، كما وجّه بتوفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الاستفادة الكاملة بالبوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال.