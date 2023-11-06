استقرار سعر الدينار الكويتي بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الاثنين

يواصل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الاثنين، ثباته منذ بداية التعاملات الصباحية داخل كافة البنوك المصرية، إذ لم يطرأ أي تغير على الأسعار منذ تعاملات شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ سعر الدينار الكويتي الأعلى شراء 99.02 جنيه، والأقل بيعا 99.96 جنيه، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

كما أوضح الموقع أن سعر الدينار الكويتي بلغ في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري 99.91 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري 99.02 جنيه للشراء، و99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بينما وصل سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات داخل بنك مصر إلى 99.96 جنيه بيعا، أما سعر الشراء 99.69 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في ختام التعاملات، بلغ داخل البنك التجاري الدولي 100.30 جنيه للبيع، و93.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 96.66 جنيه شراء و100.28 جنيه للبيع.