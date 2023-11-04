سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4-11-2023 في البنوك المصرية

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4-11-2023 في البنوك، في ظل استقرار الأسعار منذ أكتوبر الماضي، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

سعر الدینار الكویتي الیوم

ويسجل سعر الدینار الكویتي الیوم في البنك المركزي المصري، 99.66 جنيه للشراء و100.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنیة المصري

كما يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنیة المصري، داخل البنك الأهلي المصري 99.81 جنيه بيعًا و98.87 جنيه شراءً.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

فيما وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر إلى 99.52 جنيه للشراء، وسعر البيع 99.83 جنيه.

سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي

ويبلغ سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي 98.09 جنيه للشراء و100.17 جنيه بيعًا، وذلك داخل مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار

وعن سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار، سجل في بنك الإسكندرية 96.43 جنيه للشراء، أما سعر البيع 100.02 جنيه.