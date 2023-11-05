يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك هدوءا ملحوظًا، ليواصل ثباته المستمر منذ شهر أغسطس الماضي، مع وجود توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ويبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك 98.87 جنيه للشراء و99.81 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 99.83 جنيه للبيع و99.52 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنیه المصري

فيما يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنیه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه شراء و100.17 جنيه بيعاً.

سعر الدینار الكویتي الیوم في البنوك

بينما يسجل سعر الدینار الكویتي الیوم في البنوك 97.30 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.24 جنيه وذلك داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار

ووصل سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار في بنك الإسكندرية 96.43 جنيه للشراء و100.02 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي

ويسجل سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي داخل بنك القاهرة 100.10 جنيه بيعًا و99.60 جنيه شراءا.