الإعلامي جمال عنايت لـ مصطفى عمار: والدي عقلية منظمة ووالدتي حنونة للغاية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عنايت، إن رحلته في عالم الإعلام بدأت منذ صغره، إذ أنه محظوظ أن ينشأ في بيت بهذا الإطار، مشيرا إلى والده راجي عنايت، ووالدته شويكار عكاشة.

وأضاف «عنايت»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، أن والده خريج علوم قسم رياضة بحتة، وفي الوقت ذاته قرر أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة قسم نحت، وهذا ينطبق عليه المثل «إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟».

وأشار إلى أن والده عقلية منظمة للغاية، وإدارية من الطراز الأول، كما أن والدته حنونة إلى حد غير مسبوق، وكانت مديرة متحف الأوبرا، حينما كانت الأوبرا في العتبة قبل احتراقها.

ولفت إلى أن أصدقاء والده أحمد بهاء الدين وفتحي غانم وصالح مرسي وسيد مكاوي وصلاح جاهين، موضحا أن صلاح جاهين كان زميل والده في أسيوط، عندما كانا طالبين في المدرسة، ثم افترقا ليعودا مرة أخرى كزملاء في كلية الفنون الجميلة، لتظل صداقتهما حتى آخر الوقت.